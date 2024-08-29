翻攝爆料公社

台灣單車亂象已經不是一天兩天了！平時在馬路上不是闖紅燈，就是騎在人行道上，當然不能以偏概全，但是很多單車騎士就是因為沒有車牌，所以就算違法也無法舉發，沒想到這種誇張行徑已經衍伸到山路上，居然有單車騎士在山路的髮夾彎，想逆向超越大貨車，直接在彎道上跨越雙黃線，結果沒想到對向也迎面駛來大貨車，這輛單車當場騎在雙黃線上閃避，這誇張的行徑被後方重機騎士的行車紀錄器全部錄下，網友直呼：別害人！

單車騎士單車髮夾彎逆向超越砂石車，還險遭雙向大貨車夾擊，真是險象環生。（圖／翻攝爆料公社）

而根據上傳網路《爆料公社》的影片中來看，這名單車騎士，當時在山路一處右轉的髮夾彎，不斷嘗試跨越到對向，就是要抽車加速超越前方的砂石車，但是速度一直無法提升，沒想到髮夾彎剛過，就迎面駛來2輛大貨車，單車騎士只能縮在中間的雙黃線上躲避，而在單車超車的過程中，後方的重機騎士一直按喇叭提醒砂石車，避免砂石車司機因為視線死角，一個不小心就要RIP了。

而影片最後砂石車駕駛直接放慢速度，乾脆讓單車騎士先過，要不然再來一次過彎超車，可能下場就不是這樣了！而網友們看到影片，紛紛留言表示：「垃圾騎士去死一死啦」、「祝他一路好走，順利騎出山」、「如果是車隊就好，整團帶走」、「就僥倖的心態阿」、「天啊！誰給他的勇氣啊？」、「這麼想當孝子真心祝福他早日當成」、「紅燈都沒在怕了！怕什麼髮夾彎超車..」、「要死就自己去死，不要牽拖任何無辜的駕駛！」、「真的是單車界的老鼠屎……」。