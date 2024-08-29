台北市傅姓男子陪同李姓女友，前往大安區一間酒吧「The Door」參加女友同學會，傅男因不勝酒力在店外趴臥休息，李女的同學在聚會結束後步出店外，吳姓男同學竟對傅男調侃戲弄，雙方因此發生衝突鬥毆事件，事後雙方互告傷害，台北地院判決，傅姓男子因酒醉鬥毆致人受傷，被依傷害罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金，吳姓男子則被判無罪。可上訴。

事情發生在去年3月19日凌晨1時左右，李女與幾位國中同學在台北市大安區的「The Door」酒吧聚會飲酒。傅男陪同李女到場，因酒力不支，在酒吧外的高腳椅上趴睡休息。期間，吳男走出酒吧，見傅男在外休息，便以手搭肩、搖晃身體等方式戲弄傅男。儘管吳男的行為被指涉及性騷擾，但檢察官已作出不起訴處分。

傅男因不滿吳男的行為，從椅子上起身，揮拳攻擊吳男，但被李女拉開。然而，傅男並未因此罷休，再度衝向吳男，揮拳並推撞其身體。最終，吳男臉部、口腔及頸部受傷，臉部紅腫。此時，李女和在場其他人合力將傅男制止，避免事態進一步惡化。

案件隨後經吳男報警，由台北市大安分局立案調查，並移交臺灣臺北地方檢察署偵辦。傅男於警訊中起初否認犯行，但在監視器錄影畫面佐證下，最終坦承犯行。法院依據監視器畫面及相關證據，認定傅男的行為已構成傷害罪，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

至於吳男被控同時毆打傅男致其受傷，法院經調查後，認定無足夠證據證明其有傷害他人之行為，因此宣判無罪。可上訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。