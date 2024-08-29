正德累計上半年營收7.84億元、年增32.4％，毛利率47％，稅後純益2.7億元、年增149％，EPS為0.9元。7月營收1.47億元、年增28.45％，寫單月次高，受惠去年加入4艘新造環保節能船貢獻營收填補處分2艘船舶後的營收缺口，累計前七月合併營收9.31億元、年增31.76％。

目前正德有17艘船舶，均採長約，其中今年交付的2艘新船均簽訂3年長約，毛利率維持在45％以上。9月還有1艘新船加入營運，預計明年逐季各1艘6.35萬噸節能減碳新船交付，擴大營運規模，業績及獲利逐季成長。

同時，透過出售二手老舊船舶獲利並累積資金增加現金流入償還美金借款，降低美金高利率之負擔，正德本季負債比維持35％以下。

正德表示，今年開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成影響，中東危機、以巴衝突等地緣政治風險持續，致乾散貨市場波動性增大，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，對後市保持樂觀。