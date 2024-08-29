新竹一名彭姓男子，去年10月17日下午騎機車，在路上發現一名女子在停機車，先上前幫忙後竟尾隨進入女子家中，意圖性侵，所幸女子掙脫逃出，彭男離開後竟另尋目標，先後對2名未成年少年性騷擾，後來被趕到的警方逮捕，新竹地院審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月。

犯成年人故意對少年犯性騷擾罪，共2罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，可易科罰金。均緩刑伍年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

判決指出，彭男於民國112年10月17日15時50分許，騎乘機車行經光復路1段448號前，見甲女停下機車，意圖強制性交，上前假意協助其將機車停妥，隨後尾隨甲女進入甲女住處內，待甲女持鑰匙開啟房門之際，彭男趁隙進入，並立即將門反鎖，違反甲女之意願，以強暴方式抱住甲女，因甲女抵抗並大叫，彭男見狀，竟以手掐住甲女脖子，阻止喝令其不得呼救，進而以手隔著衣褲撫摸甲女下體、胸部，親吻其胸部，因甲女強力抵抗並掙脫，彭男因而性交未遂，甲女奮力逃出房間，彭男見甲女已至馬路求救始放棄離開。

彭男離開前處後隨即又沿路尋找對象，於當日16時41分許，見年僅15歲之乙男少年獨自行走於路上，竟意圖性騷擾，上前對乙男詢問「我可以肛你嗎」，乙男見狀閃避，彭男承前犯意，接續趁乙男不及抗拒之際，以手撫摸乙男肩膀、手臂，乙男立即甩開彭男並離開現場。

彭男在乙男離開後，又持續尋找下一個目標，於同日17時04分，步行見未滿14歲丙男少年在公車站牌前等待公車，復意圖性騷擾，上前對丙男稱：「幫幫我，對不起」，並抓丙男手臂，動手扯拉欲脫下丙男褲子而碰觸丙男大腿，經丙男掙脫後並立即離開現場。案經甲女報警後，經警查獲。

彭男於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人甲女、乙男、丙男分別於警詢時之證述均大致相符，足以認定被告前開任意性自白與事實相符，可以採信。

法官認為，彭男係犯刑法第222條第2項、第1項第7款之侵入住宅強制性交未遂罪。又被告為成年人，告訴人乙男、丙男於案發時則分別為15歲、13歲之少年，均係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項之成年人故意對少年犯性騷擾罪。

審酌被告，因精神疾病發作，未經同意擅自侵入甲女住處，以強暴方式對其為強制性交未遂，及在馬路上對乙男、丙男性騷擾，所為極為不該，戕害甲女、乙男及丙男身心，損害非輕，考量被告犯後坦承犯行，頗有悔悟，積極配合住院治療，與甲女、乙男達成調解並已賠償損害、且不斷請求與丙男調解欲取得原諒，犯後態度尚佳，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月。犯成年人故意對少年犯性騷擾罪，共2罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，可易科罰金。

法官認為，被告於案發時受思覺失調症所苦，認為要與他人性交始得避開厄運而為本案犯行，犯後亦坦白承認，深具悔意，並與甲女、乙男調解成立且均賠償完畢，甲女、乙男亦表示願給予被告緩刑等節，因此宣告緩刑5年，並諭知於緩刑期間應付保護管束，以勵自新。

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