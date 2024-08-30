一名農村出來的獨臂奶奶，帶著孫女到一間商店內，看著連續包裝的棒棒糖，要買給孫女，但是無法出手撕開包裝袋，詢問店員是否可以用嘴咬撕開，店員因為沒有注意奶奶只有一只手，居然大聲回：用手撕啊！，不到1秒的時間，店員發現自己失言了！立即上前幫忙，整個過程被監視器拍下。

根據網路上的影片，當時獨臂奶奶進到商店時，店員沒有特別注意，加上獨臂奶奶失去的左手，剛好是視線死角，店員才沒第一時間注意，店員回應奶奶的問話後，瞬間就發現自己失言了，因為他看到奶奶沒有左手，立即開櫃上前幫忙，並將撕下來的棒棒糖直接送給小女孩吃，獨臂奶奶一度還想掏錢，被店員拒絕了！最後還立即幫這對奶孫開門，送兩人離開！

而這段監視器影片被放到網路，網友們留言表示：「這店員犯了多數人會犯的錯！」、「不能要求每個人都細緻觀察力服務周到，但可以在發現之後作出善舉」、「惻隱之心 人皆有之」、「大哥也是個有愛的人」、「無心之失的愧疚感會懲罰自己很久」、「如果是我，會內疚很久」、「善良的人值得點讚」、「人之初. 性本善」。