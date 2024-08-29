鵜鶘在鳥類的世界裡，體型算是大型飛禽，隨然平時相當溫馴，但是有個很壞的習慣，就是啥都往肚裡吞，而沒想到大陸陝西西安的一處動物展示廳內，有一隻鵜鶘是園區裡的慣犯，常常把同事們（鴿子、雞、鴨）當作自助餐，一嘴就含住，然後開始吞食，飼養員常常要在牠的嘴裡搶救生命，只要稍無沒注意，就會生吞犯案，實在令人苦惱！

根據影片內容來看，這隻鵜鶘看到飼養員就想逃，據說在園區內已經追逐了一段時間，最後還是被這名霸氣的女飼養員抓到，當場就利用兩腿夾住牠，然後扳開鳥嘴，把快吞下肚鴿子就出來，這隻鴿子被救出來後，一臉無辜傻眼，相當懷疑人生，讓人看到都笑出來了！

而網友看到影片後紛紛留言表示：「每天都不能忽視任何一個小動物」、「鴿子：鶘口脫險」、「鴿子：我是誰？我在哪？」、「太尼瑪不像話了！」、「飼養員動作也很熟練」、「每天都要早晚點名，一不注意就會少一位同事」、「這公司太血汗了」。