高雄市衛生局已到場稽查，雖未發現有鴿子蹤跡，但發現多項缺失要求業者停業限期改善。（高雄市衛生局提供／任義宇高雄傳真）

高雄位於三民區一處素食餐廳，遭民眾目擊有鴿子走上自助餐檯，一腳踩進飯菜中享用美食，讓網友笑稱是有「人禽」味的餐廳，但也引發不少人擔心有衛生疑慮，高雄市衛生局已緊急到場稽查，雖未發現有鴿子蹤跡，但發現多項缺失要求業者停業限期改善。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，見到自助餐檯面竟然有一隻鴿子在上面啄食飯菜，還疑似嫌菜太油膩用腳踢了幾下，吃完後瀟灑離開，貼文網友說剛好經過看到「真的有夠噁心」，店家看到沒有想要趕，而且也沒怕人感覺吃習慣了。讓網友笑稱是有「人禽」味的餐廳。

高雄市衛生局今天獲報後立即前往該餐廳稽查，衛生局表示，現場雖未見鴿、鳥或蟑螂等病媒蹤跡，但查獲作業場所熟食區菜盤均未覆蓋，且無妥善設置病媒阻隔設施、以及食材未離地放置、未建立冰箱溫度監測、從業人員佩戴手飾、未佩戴工作帽、未依規定體檢等多項缺失。

衛生局要求業者停業進行改善，說明自助餐熟食區菜盤應設有防塵套遮或旋轉式掃蚊蠅設備，若未妥善遮蔽，食物將可能遭受飛行或爬行類生物病原汙染，若屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

針對鴿子走上飯菜，衛生局說鴿子的鴿糞可能帶有隱球菌，免疫力低下高風險民眾若吸入遭有隱球菌的污染的土壤、塵埃，可能感染隱球菌肺炎。衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。