打嗝是相當正常的生理現象，然而，外科醫師陳榮堅提醒，若打嗝時氣味難聞，伴隨著苦味、腐臭味或血腥味，就得警覺恐是身體有些部位出問題了。他並提到，曾遇過患者自述打嗝有苦味，但沒有其它不舒服，最後檢查發現竟是胰臟癌。

醫師陳榮堅在個人粉專及網站撰文表示，導致打嗝的原因很多元，可能與中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫隔膜受到刺激，甚至是癌症等因素有關。一旦發現打嗝維持時間過長或伴隨著異味，務必盡快就醫檢查。

陳榮堅進一步指出，打嗝時若飄出3種氣味要小心。首先是打嗝帶有苦味，通常與膽汁逆流有關，如糖尿病患者，胃蠕動排空差，即容易有此情況發生；此外，因為十二指腸是個特殊的憩室，膽汁原本從該處出口排出，但排出不順就會演變成膽汁逆流。他更提及，曾有病人自述打嗝有苦味，但沒有其它不適，最後檢查診斷出罹患胰臟癌。

其次是打嗝帶有腐臭味，要注意可能與胃發炎、胃癌有關。陳榮堅說明，嚴重胃發炎，會導致胃壁出現密密麻麻的腐敗組織，打嗝就會有腐敗臭味。除此，當胃的出口發生阻塞，食物長時間累積於胃裡發酵，也會使打嗝飄出腐敗味。

最後是打嗝帶血腥味，要留意可能與消化道出血或腫瘤出血有關。陳榮堅說，當胃潰瘍嚴重到出血，或者胃癌已大量出血，打嗝就可能帶有血腥味。因此，打嗝氣味可以是小事也可以是大事，千萬不可輕忽。

肝膽腸胃科醫師葉秉威先前表示，絕大多數打嗝，和胃部發炎、潰瘍、胃食道逆流等胃部病變，或是喝碳酸飲料、喝酒、服用類固醇等藥物有關，大部分也都會自行改善。不過，若打嗝超過48小時，發生持續性打嗝，或是超過1個月的頑固性打嗝，強烈建議要就醫檢查。

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