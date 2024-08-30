保瑞本次發行零票面利率海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為2.75％，轉換價格為新台幣964.6元，如以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率為30％；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為2024年9月5日。

此次海外可轉換公司債的發行，是保瑞首次於國際資本市場籌資活動，受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金 LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過發行案的一半以上，顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。此次發行開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球布局鋪路。

保瑞表示，此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域的領導地位。摩根大通擔任此次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。

營連表現耀眼的保瑞，近年持續透過併購壯大集團規模，第二季在收購美國USL藥廠廉價購買利益挹注下，大賺逾一個股本，單季稅後純益12.14億元、 年增73％，每股稅後純益（EPS）11.61元，上半年EPS為18.68元，坐穩生技每股獲利王。

該公司今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratorie s，取得其在明尼蘇達州2座工廠，增加口服固體劑型的產能；8月保 瑞再度完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里 蘭康登鎮的無菌針劑製造廠區；後續將可運用該針劑廠產能，協助客 戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

另外，日前才以旗下保瑞生技以1比1作價，換股泰福生技，取得泰福逾3成股權。