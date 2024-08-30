今年7至8月暑假連日高溫讓民眾凍未條，加上凱米颱風來襲又帶來驚人雨量。交通部中央氣象署公布9至11月秋季展望，有機會出現「聖嬰轉反聖嬰年」氣候特徵，預估今年秋季台灣氣溫為正常至偏暖，雨量正常至偏多的機率較大，秋颱數量可能略少，但若生成颱風則要注意與東北季風的共伴效應，雨勢狀況則要注意10月起中南部可能逐漸進入枯水期。

中央氣象署公布9至11月秋季展望，有機會出現聖嬰轉反聖嬰年秋季氣候特徵。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年7至8月盛夏台灣整體氣溫偏高，除受颱風及低壓帶影響期間氣溫較涼外，各地皆高溫炎熱，若比較1951年以來7至8月同期，今年平均溫度29.4度，高於氣候平均值，為同期第4暖。降雨主要集中於7月下旬凱米颱風及外圍西南風影響期間，其他時間雨量相對較少，全台7至8月累積雨量以正常為主，而凱米颱風也是睽違8年又有登陸台灣的強颱。

展望未來一季，陳怡良說，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象未來有發展趨勢，有機會出現「聖嬰轉反聖嬰年」秋季氣候特徵，由過去資料統計分析顯示，在此海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。

氣象署參考最新模式預報綜合研析，預估今年秋季台灣氣溫為「正常至偏暖」，雨量則以「正常至偏多」機率較大。

陳怡良提到，9至10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估未來仍有颱風侵台的機率，且秋季影響台灣的颱風，常有東北季風產生共伴效應而帶來較大雨勢，請民眾特別注意。

陳怡良也說，未來一季台灣中南部在氣候上將於10月逐漸進入枯水期，呼籲各界妥善運用水資源，同時持續注意每周與每月發布的最新月及季長期天氣展望資訊。