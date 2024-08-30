國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef ＆ Arpels梵克雅寶，自9月26日起於故宮北部院區呈獻「大美不言」典藏精粹特展，三方共同演繹東西方極致工藝美學。

展名「大美不言」源自莊子名言，意喻大自然蘊含著非凡、無法言喻的美麗事物。展覽首波亮點展件，包括故宮所藏〈雕橄欖核舟〉是一艘高僅1.6公分、長3.4公分的精緻小船，由清乾隆年間的宮廷工匠陳祖章，以果核精心雕刻而成。

〈雕橄欖核舟〉船艙兩側設有可開闔的推窗，船上刻有船夫、童僕及船客共八人，展現工匠絕妙的微雕技藝。船底刻有蘇軾《後赤壁賦》全文，與拉開小窗可見的主人翁蘇軾相互呼應，蘊含創作者的巧思趣味，將千古傳誦的東坡遊赤壁故事，濃縮於微型世界，遙想與蘇軾同遊赤壁情景。

Van Cleef ＆ Arpels梵克雅寶典藏的〈Varuna〉微縮模型，作於1906年，是梵克雅寶首批訂單之一，委託人為當時最現代化帆船「紐約瓦魯納」號的船主尤金．希金斯。該帆船模型最初在煙囪中裝有呼叫管家的電鈴，又呈現Varuna在波濤洶湧的大海中航行的模樣，海浪由實心碧玉雕成，金色鑲邊點綴，橢圓形底座由黑檀木製成。帆身由金色、白色、綠色和紅色琺瑯製成，紅色代表舷窗。在碧玉的每一邊，金、銀和琺瑯救生圈上，有「Varuna, NYC」字樣，船尾則懸掛著美國國旗，是梵克雅寶系列中的珍品。

法國裝飾藝術博物館收藏的〈百花香花瓶〉，作於1759年，由法國塞弗爾瓷器工廠製成，最初用於展示香氛乾燥花。瓶身兩側開光，以細膩寫實的畫風描繪花卉和風景。瓶身所用的粉紅色和綠色琺瑯這兩款顏色，尤其是塞夫爾製造廠的工藝代表。

「大美不言」特展除了9月26日起於故宮北部院區展出，明年1月23日至4月20日，將移師至嘉義故宮南部院區展出。