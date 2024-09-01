時光迤邐千百年，唯有傳世經典的藝術鉅作可以超越時空、橫跨東西，並且流傳千古。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館（Musee des Arts Decoratifs），在台舉辦「大美不言」典藏精粹特展，透過帝王皇室的古玩珍寶、珍稀奇石和精湛的工藝作品，為「天地有大美」下了最佳註解，展期自將於9月26日至12月29日在臺北故宮，2025年1月23日至4月20日移至嘉義故宮南院，堪稱珠寶界與文化界的年度最大盛事。

「大美不言」特展的名稱源自莊子的「天地有大美而不言」，以珍稀古玩的精湛工藝與品味美學，呼應存乎天地的大自然之美，展覽由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館和梵克雅寶三方共同策劃，展件涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘表等，瑰寶總數超過260件。

展前首波釋出的展品共有三件，一是故宮珍藏的清乾隆年間陳祖章〈雕橄欖核舟〉，將千古傳誦的蘇東坡遊赤壁故事，刻在高1.6公分、長3.4公分的橄欖核上，比一元硬幣還小的核舟中有船夫、船客與童僕等八人，透過神態、空間配置與細節刻劃，點出蘇東坡月夜泛舟的意象，兩側花窗可以開啟，舟底刻有蘇軾《後赤壁賦》全文，作品繁瑣精巧，是微雕工藝的傳世之作。

梵克雅寶攜手台北故宮、巴黎裝飾藝術博物館舉辦《大美不言》特展，展出故宮珍藏的清乾隆年間陳祖章〈雕橄欖核舟〉。（Van Cleef & Arpels提供）

另一件梵克雅寶珍藏的〈Varuna遊艇〉微縮模型擺件，是世家於1906 年接受當時最現代化帆船「紐約瓦魯納號 (Varuna of New York)」的船主尤金希金斯 (M. Eugene Higgins)的委託訂製，縮小版的「Varuna」帆船精巧擬真，救生圈印有「Varuna, NYC」字樣，船尾則懸掛著美國國旗，煙囪原本裝有呼叫管家的電鈴，湧浪的海水是以一整顆實心碧玉雕成，搭配金色鑲邊和黑檀木底座，是梵克雅寶珍藏的骨董作品之一。

法國裝飾藝術博物館珍藏的〈百花香花瓶〉，將來台在台北故宮《大美不言》特展中展出。（Van Cleef & Arpels提供）

珍藏於法國裝飾藝術博物館的〈百花香花瓶〉，是法國塞弗爾瓷器工廠 (Sevres Factory)於1759年製造，瓶身使用粉紅色和綠色琺瑯，正是塞弗爾瓷器的一大特色，華麗的花朵圖騰和金碧輝煌的描金，是洛可可（Rococo）繁複藝術風格的代表作品。