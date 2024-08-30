數據顯示，今年第二季全球摺疊智慧型手機出貨量年增長48%。中國品牌繼續引領摺疊型手機的增長，占總出貨量的一半以上，西歐、亞洲其他地區(不包括中國、印度和韓國)和拉丁美洲地區的摺疊型手機出貨量也獲得了大幅增長。

值得一提的是，西歐已成全球第二大摺疊型手機市場，有著除中國以外最多的手機品牌，榮耀、三星、OPPO、摩托羅拉、一加以及穀歌等品牌都在此激烈競爭。今年第二季榮耀首次超越三星，成為西歐第一，這也使得該市場的競爭格局發生了重大轉變。榮耀除佈局歐洲市場有成外，也在積極佈局其他亞洲市場，其摺疊型手機出貨量在第二季大漲455%。

除了榮耀的崛起外，摩托羅拉在北美和拉丁美洲佔據了最高的摺疊型手機市占率。在Razr 40系列強勁表現的推動下，拉丁美洲的摺疊型手機出貨量年增長458%。

以往中國以外的摺疊型手機幾乎由三星主導，而榮耀和摩托羅拉在2024年上半年大舉攻城掠地，並且小米和vivo今年也開始在中國以外的市場推出摺疊型手機，這對三星的市占率將帶來了不小的威脅。