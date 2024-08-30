IT之家報導，Counterpoint Research指出，第二季，全球折疊手機出貨量年增48％，中國繼續引領全球折疊手機市場增長，占總出貨量的一半以上。
西歐已成為僅次於中國的第二大折疊手機市場，榮耀、三星、摩托羅拉、OPPO等品牌都在該地區展開激烈競爭。西歐是中國以外可折疊手機品牌最多樣化的地區。這些品牌在該地區的競爭日趨激烈，成為市場增長的主要動能。
市調機構Counterpoint Research於29日發表報告顯示，2024年第二季，中國手機大廠榮耀折疊手機首次超越三星，成為西歐第一，意味著該地區的競爭格局發生重大變化。報告指出，榮耀積極拓展歐洲和亞太地區（不包括中國、印度和韓國）市場，第二季全球可折疊手機出貨量年增455％，是所有品牌中按年增長最多的。
IT之家報導，Counterpoint Research指出，第二季，全球折疊手機出貨量年增48％，中國繼續引領全球折疊手機市場增長，占總出貨量的一半以上。
西歐已成為僅次於中國的第二大折疊手機市場，榮耀、三星、摩托羅拉、OPPO等品牌都在該地區展開激烈競爭。西歐是中國以外可折疊手機品牌最多樣化的地區。這些品牌在該地區的競爭日趨激烈，成為市場增長的主要動能。
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