IT之家報導，Counterpoint Research指出，第二季，全球折疊手機出貨量年增48％，中國繼續引領全球折疊手機市場增長，占總出貨量的一半以上。

西歐已成為僅次於中國的第二大折疊手機市場，榮耀、三星、摩托羅拉、OPPO等品牌都在該地區展開激烈競爭。西歐是中國以外可折疊手機品牌最多樣化的地區。這些品牌在該地區的競爭日趨激烈，成為市場增長的主要動能。

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