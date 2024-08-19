大陸品牌廠OPPO成為越南手機市場的第一把交椅！根據市場分析公司Canalys數據，今年第二季OPPO在越南銷量年成長110%，市占率達27%排名第一，韓廠三星則以21%居次，在當地首度失去冠軍寶座。三星不只手機業務傳警訊，晶片業務也受困銷售低迷，去年營業虧損超過15 兆韓元。

根據越南快訊報導，OPPO今年第二季首度超越三星，榮登越南智慧型手機市場第一的寶座，OPPO市占率高達27%，依序市占率排行為韓廠三星21%、大陸小米20%、美廠蘋果16%和另一家大陸公司Vivo 6%。

報導稱，在越南智慧型手機市占率前五名排行中，三星是唯一出現負成長的品牌，下降24%，同時也是首度失去越南智慧型手機市場冠軍寶座。

另一家研究公司IDC一份報告也證實，OPPO在越南市場領先三星，位居榜首；而整體東南亞市場，三星在第二季繼續位居榜首，其次是OPPO。根據Canalys數據，東南亞手機市場整體年增長14%，達到2390萬支。