越南籍男子阿飛（化名）因犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，被告應給付原告80萬元。被告應給付原告之母20萬元。可上訴。

小花（化名）主張：被告阿飛成年人故意對少年犯強制性交罪，經法院判處有期徒刑3年6月；明知小花為未滿18歲之人，仍於112年10月15日12時許，在苗栗縣小花住處2樓房間，見小花獨自在內，未經小花同意，先親吻及撫摸小花胸部，又以其手指插入生殖器內，對小花強制性交1次。

被告此舉已構成對小花性自主決定權之不法侵害，同時亦屬對小花之母基於親子關係之身分法益之侵害且情節重大，致伊等精神上痛苦不堪。爰依侵權行為請求被告應給付小花100萬元。小花之母50萬元。

被告阿飛辯稱：對於刑案所認定犯罪事實、伊行為已造成對小花之性自主決定權、小花之母基於親子關係之身分法益之侵害等節均不爭執，但原告請求之金額過高，伊無力賠償等語。

法院審酌，被告為成年人，且與小花及小花之母彼此認識，明知小花於案發時為未滿18歲之少年，性知識及身體發育均未臻成熟，竟為圖一己性慾之滿足，恣意對小花強制性交行為，實有礙於小花身心之健全發展，所為顯屬非是，兼衡小花及小花之母之身分法益之侵害且情節重大，被告應給付原告小花80萬元，小花之母20萬元，逾此範圍者則無理由。可上訴。

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