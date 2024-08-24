軍聞網站「Airforce technology」22日報導，越南空軍採購的首批6架L-39NG攻擊教練機，已通過最終測試，預計近期就會正式交付。

捷克「沃多喬迪航太」（Aero Vodochody）集團表示，越南國防部2021年簽約採購12架最新改良版L-39NG攻擊教練機，其中首批6架已在越南空軍基地通過現場驗收測試（SAT），準備交機。除了L-39NG外，合約還包括由捷克提供種子教官、地勤人員培訓，以及零附件供應與後勤支援等項目。

根據越南空軍規劃，L-39NG交機後將部署在越南空軍第910航空訓練團，取代1980年代開始服役的L-39C教練機，用以培訓新一代飛官。L-39NG為單發動機雙座設計，配備先進座艙虛擬訓練系統、飛行頭盔顯示器，並透過虛擬實境（VR）技術，能有效提升飛行訓練的作業效能，可望擴大未來空軍戰力，並促進越南空軍的現代化。