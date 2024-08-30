信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波錢荒對於房市的確造成影響，買方會擔憂買下去不好貸款，決策上就會更為謹慎，這影響比選擇性信用管制還劇烈，選擇性信用管制措施，至少還算得出要多拿多少自備款，但現在害怕貸不到，或者變成排隊等房貸人潮，都可能讓買方購屋更為謹慎，現在除觀察銀行的房貸是否能夠慢慢釋出額度，還要觀察房貸利率變化，即使還有額度的單位，是否會認為風險增加而保守鑑價，整體房市寬鬆的資金已經出現顯著變化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場缺乏供給狀況依舊，本月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，影響本月交易，第一線狀況慘淡。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行強調目前沒有限貸，不過銀行放款速度減緩，八月許多交易受到貸款不順，交易急煞，案件協調溝通時間拉長，進度受影響，尤其又以雙北總價高，貸款需求量大，影響最深，而中南部總價低，現金交易比例高，因此影響比北部略低一點。

張旭嵐分析，九月份央行理監事會議，外界擔心還會有提高存款準備率，或是升息手段，干擾房市，不過因美國傳出降息規劃，若現在因央行示警和銀行自律後，從資金面讓市場交易熱度若受到抑制，接下來政府的調控手段，應不至於過於激烈。

中信房屋總經理張世宗指出，現在很多銀行已經自主升息、自主限貸，購屋民眾「求貸無門」，解約現象頻發，成屋交易量已出現緊縮徵兆，另外，央行9月將召開第3季理監事會議，不排除祭出第七波選擇性信用管制的可能，這也為後市發展增加了更多不確定性。整體而言，從現在到年底的市場氛圍恐怕不如去年同期那麼熱絡，交易量的年減幅度恐將加大。若狀況持續，賣方市場有可能逐步轉變為買方市場，房價漲勢也會有所趨緩。