信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波錢荒對於房市的確造成影響，買方會擔憂買下去不好貸款，決策上就會更為謹慎，這影響比選擇性信用管制還劇烈，選擇性信用管制措施，至少還算得出要多拿多少自備款，但現在害怕貸不到，或者變成排隊等房貸人潮，都可能讓買方購屋更為謹慎，現在除觀察銀行的房貸是否能夠慢慢釋出額度，還要觀察房貸利率變化，即使還有額度的單位，是否會認為風險增加而保守鑑價，整體房市寬鬆的資金已經出現顯著變化。

統計顯示，此次首購市場也受到衝擊，總價700~1500萬元市場，減少幅度比總價1500~2000萬元市場更為顯著，可能與總價700~1500萬元的族群需要相當的銀行房貸支持有關，雖然可能相對多數符合新青安的申請條件，但現在新青安可能需要排隊或者授信狀況更為謹慎，影響到市場買氣。

曾敬德表示，這次影響算是全面性的，都會區都受到影響，房市短期出現降溫不是壞事，只是民眾購屋時，要把自備款的預算拉高，同時要把尋找房貸的順序拉到簽約之前，降低房貸卡卡的風險。