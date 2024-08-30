財團法人台灣敦睦聯誼會今舉行圓山大飯店第17屆董事長交接典禮，原董事長林育生卸任，由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭接棒。葉喊話3大目標，要透過行銷觀光經驗的老功夫，結合文化藝術與設計創意，精進服務品質，打造圓山的新時代，不僅要爭取更多國際客入住，也盼圓山的美食未來能有機會獲得米其林認證。

今交接儀式由交通部常務次長林國顯擔任監交人，他表示，林育生2019年就任時，有許多設施都需要觀光署協助修繕維護，在5年半任內，延續這座台灣最具代表性飯店的文化傳承，及對餐飲安全的堅持，任內也齊聚員工向心力，接棒當年就有盈餘且延續5年多，而葉菊蘭資歷相當豐富，昔在台灣觀光協會努力陪伴台灣度過疫情期間的困頓，同時擔任華膳公司董事長，盼葉以觀光行銷、餐飲及公司治理經驗，讓圓山同仁得到更好照顧，有更好發展。

林育生說，每個企業團體都需有不同管理者注入新元素，如今有最適合帶領圓山邁向美好未來的葉菊蘭接棒，相信會有不同的衝擊和進步，他過去初來乍到時，圓山飯店住房率不理想，2020年時成為15家住宿評比中第一名，今年也迎來30年最大盈餘。

林育生強調，一家成功的企業，獲利和員工待遇固然重要，但要符合社會共同價值才能永續經營，故圓山從導覽文化起步，打開密道，擁有志工導覽群，也圓了許多老員工的夢，另外作為國家飯店，他3年來也推動不使用化學調味料，迄今已達7成，要讓消費者安全用餐，社會的價值就是圓山的價值，雖離情依依但是仍有共同目標，相信在葉菊蘭帶領下會有新氣象。

葉菊蘭指出，圓山飯店在疫情下逆勢成為賺錢的公司，林育生用盡心力堅持的吃得健康、故事性、同仁待遇等，她會延續這些基礎，和同仁持續走下去。圓山飯店歷史悠久，這個場域也見證台灣歷史變遷，成為全球都認識的自由、民主、多元、開放、美麗的國家，這裡的故事就是台灣珍貴的文化資產。

她說，過去擔任交通部長時就希望以「觀光立國」，會秉持同樣理念，在此崗位努力讓世界看見台灣，目前圓山飯店有5成住客為台灣民眾，未來目標希望爭取更多國際客。她強調，有信心吸引更多國際客來台、入住圓山飯店，也幫助交通部1年千萬國際客的目標達標。

葉菊蘭表示，每個旅遊大國都重視歷史文化古蹟，許多飯店因此深受觀光客喜愛，圓山飯店是國家級的觀光飯店，這樣的5星觀光飯店承載歷史、外交重大任務，地位非常獨特，她過去20年在廣告公司做行銷工作，來到圓山可讓她發揮行銷管理老功夫，期待自己不會讓同仁們失望。

葉菊蘭提出，未來盼結合台灣文化藝術與設計創意，精進服務品質，以接待國賓的訓練與態度，迎接世界的旅客，帶領台灣觀光產業走向國際，打造圓山的新世代，用台灣的元素、歷史的故事，加上新的多元活潑文化創意，創造新的特質。

她也說，歡迎所有國人和全世界的旅人來到圓山，林育生已經打開了圓山的前世，今生正在進行式，邀請大家來圓山遠跳觀音山、近看基隆河、夜晚還有繁華夜景、品嚐一流美食，也期待有一天圓山可獲得米其林認證，旅遊需要的食宿遊購行都能在此滿足。

觀光署長周永暉也說，觀光飯店和民宿都是台灣重要的留客管道，葉菊蘭提到希望未來拿到米其林認證，也是一項發展的新指標，也期待2025年就有米其林的誕生。目前確定明年米其林評鑑將新增2個縣市，但實際地點還未定案，主辦單位會盡快評估，來自各國的人員會來探訪，打聽哪些縣市具有美食特色，不會僅以直轄市來選擇。