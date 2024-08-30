台南市永康區一名男子阿德（化名），為小美（化名）母親的再婚的配偶，未料，阿德在某日凌晨3時許，竟趁著小美熟睡時悄悄進入小美房間，伸出魔掌，觸摸小美的臀部及陰部。臺南地方法院以乘機猥褻罪判處阿德有期徒刑6個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。可上訴。

判決指出，男子阿德為小美母親的再婚的配偶，兩人曾共同居住於同一屋簷下。未料，阿德竟趁著小美熟睡之際，在2016年6月中旬的某日凌晨3時許，悄悄進入小美房間，伸出魔掌，對小美的臀部及陰部進行猥褻。

法院調查，小美在偵查中表示，阿德並未對她施以強暴或脅迫，她當時已經醒來，因為害怕而假裝睡著。這與阿德偵查過程中坦承不諱，表示他是利用小美熟睡的機會進行猥褻，而非強迫行為，因此法院認定其罪行屬乘機猥褻。

法院審酌，阿德作為繼父，本應保護小美，但他竟然藉機猥褻，對小美的身心造成了嚴重的傷害。雖然阿德在審理過程中認罪，且已與小美達成和解，取得諒解，法院最終考量到他的悔意及犯罪情節，判處有期徒刑6個月，並宣告緩刑2年。緩刑期間命其接受保護管束。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595