中再保公告，該本公司於8月30日接獲二位法人董事：副董事長張彩玉及張華平辭職書，辭職生效日為8月31日，副董事長職務亦因請辭董事而解任，因此，該公司將依公司法第201條規定於60日內召開股東臨時會辦理補選。
中再保2名董事辭職 將召開臨時股東會補選
中再保30日公告，二名法人董事30日遞辭職書，任期至8月31日止，由於董事異動暨董事變動達三分之一，依公司法相關規定將於60日內召開股東臨時會辦理補選。
中再保30日公告，二名法人董事30日遞辭職書，任期至8月31日止，由於董事異動暨董事變動達三分之一，依公司法相關規定將於60日內召開股東臨時會辦理補選。
中再保公告，該本公司於8月30日接獲二位法人董事：副董事長張彩玉及張華平辭職書，辭職生效日為8月31日，副董事長職務亦因請辭董事而解任，因此，該公司將依公司法第201條規定於60日內召開股東臨時會辦理補選。
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