中再保公告，該本公司於8月30日接獲二位法人董事：副董事長張彩玉及張華平辭職書，辭職生效日為8月31日，副董事長職務亦因請辭董事而解任，因此，該公司將依公司法第201條規定於60日內召開股東臨時會辦理補選。