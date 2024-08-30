中再保公告，該本公司於8月30日接獲二位法人董事：副董事長張彩玉及張華平辭職書，辭職生效日為8月31日，副董事長職務亦因請辭董事而解任，因此，該公司將依公司法第201條規定於60日內召開股東臨時會辦理補選。

中再保董事會 推選戴錦銓為新任董事長
櫃買修正重訊相關規章 強化召開法說會頻率及品質
《櫃買市場》新規章 明年起上櫃公司每年至少召開1次法說
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