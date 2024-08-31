涉及京華城容積率案的民眾黨主席柯文哲，拒絕夜間偵訊後遭當庭逮捕，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也相當關心此事，並用簡單易懂的詞語「翻譯」最新狀況給粉絲知道，說「阿北就是率性，給它拚了！」

陳志金今（31）日一大早透過粉絲專頁表示，根據北檢聲明，柯文哲今日凌晨稱不願意繼續接受訊問，接著就準備離開偵查庭，檢察官告知柯文哲得先行休息後再接受訊問遭拒，後考量任由柯離開恐使案情晦暗不明的風險驟升，有妨害偵查目的，當庭諭知「逮捕」，並告知相關權利、交付逮捕通知書，柯與其辯護人則表示要行使「提審權」，目前程序進行中。

陳志金指出，《提審法》第九條規定，法院審查後認為不應逮捕、拘禁者，應即裁定釋放；若認為應予逮捕、拘禁者，以裁定駁回之，並將被逮捕、拘禁人解返原解交之機關，也讓他忍不住猜測「柯文哲會被『當庭釋放』？還是可能逼檢方直接提『聲押』？」

為了讓粉絲更直白的搞懂最新狀況，陳志金也貼心將過程「翻譯」，指柯文哲拒絕夜間訊問後，檢察官提議休息後再繼續，但仍遭柯拒絕嗆「要不然你抓我啊」，接著就起身作勢離去，檢察官因此選擇當場逮捕，律師則在這時喊「逮捕不合法！我要找法官」。

「阿北就是率性，給它拚了！」陳志金解釋，接下來法官必須要在24小時內開庭審理，並會有2個結果，第一種狀況為法官認定逮捕合法，檢察官就會接續提出聲押請求，另一狀況則為法官認定逮捕不合法，那柯文哲就會被當庭釋放。

★未經判決確定，應推定為無罪。