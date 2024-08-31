新北市今（31）日舉辦「2024新北市績優宗教團體表揚大會」，肯定130家績優宗教團體的付出，頒發包括「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」3大類共246個獎項。新北市長侯友宜表示，宗教團體扮演積極正向、帶新北往上走的力量。

侯友宜指出，宗教團體扮演積極正向帶新北往上走的力量，大家發揮公益慈善精神不斷給新北加油打氣，去年善款捐出接近2億8000多萬，很多廟宇辦了很多宗教活動，細數講不完，他抱著感恩的心情，「謝謝大家都願意幫這樣的忙」，新北還有很多沒完成的事情，希望新北越來越好、讓這片土地共好。

民政局補充，今年有70家宗教團體榮獲「公益慈善」類獎項，累計捐助超過2億8000萬元，「社會教化」類獎項中則有95家宗教團體獲獎，多數為響應市府政策，提供地方長者共餐、社區照顧關懷據點等。

民政局說，「個人奉獻」獎項部分則共有97人獲獎，今年最年長的受獎者是坪林協德宮總顧問李新富，他2000年間進入協德宮服務，協助改建工程，不僅大力奉獻資金，也對外勸募不遺餘力，使工程得以順利完工。