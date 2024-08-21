新北市消防局今舉行113年度義消總隊暨所屬大中分隊幹部聯繫會報，現場表揚資深義消。（新北市消防局提供）

新北市義消於去年底整編後，今（21）日下午在新北市消防局舉行113年度義消總隊暨所屬大中分隊幹部聯繫會報，宣達市府重要政策及聽取各級義消單位意見，以促進各項協勤工作效能，新北市長侯友宜特別出席，並表揚服務滿30年以上的資深義消，感謝他們無私的付出及對防救災工作的卓越貢獻。

新北市義消設有1個義消總隊、10個大隊、30個中隊、128個分隊，共計169個義消單位，人數達3740名為全國各縣市之冠。目前消防工作日趨複雜化及多元化，義消也從傳統的救災模式，進階至專業分工，依其專長畫分為：救災、救護、防宣義消等三大類別，本次會報團結、各義消大隊、中隊及分隊幹部，是消防局長久以來的傳統，不僅宣達招募多元義消、導入科技於防救災領域等重要政策，也藉此活絡各級幹部間的情誼，會中聽取各項建議，並請業務單位策進回應。

侯友宜表示，市府要好好照顧義消，也感謝議會的支持，明年起編列義消健康檢查費，補助3500元讓救災義消每2年健康檢查一次；義消聯誼活動費也從3840元增加至4100元。侯友宜才與花蓮縣城市交流，今也趁機推銷花蓮，有機會的話，可以到花蓮來觀光旅遊，發揮義消助人為善的精神來幫助社會更多的人。