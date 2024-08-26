新北環保局與臺北區監理所合作，8月起針對依法須定檢之柴油車，推出隨到隨驗、雙檢合一便民服務，車主可於監理所一次完成車輛排氣定檢及監理單位要求的安全性檢驗。

環保局說明，檢測服務每月有2場次，可先電話預約或隨到隨驗；柴油車檢測為免費服務，檢驗過程僅需約3至5分鐘，檢驗通過之車輛將當場核發合格自主管理標章。

環保局表示，為減少空氣污染排放量並提升空氣品質，新北總計納管1,978單位業者共計4,944輛柴油車輛，數量全國排名第2，檢測合格並取得柴油車自主管理分級標章者，優級以上佔98.4％。

環保局提到，對於車輛定檢，除發文通知外，倘車隊有多輛車需定檢，亦可協助安排專案檢驗，希望車主藉由定期檢驗了解自身車況，若車輛為老舊高污染車輛，也鼓勵車主踴躍響應環境部針對柴油車提供相關汰舊換新補助方案，一起為提升空氣品質及健康盡一份心力。

環保局說明，環境部為有效降低空氣污染，規定自1月起，倘柴油車前年度稽查不合格者，應連續實施定期檢驗2年，統計新北市今年1至7月，因前年稽查不合格之應定檢柴油車計116輛，已完成檢測合格計67輛，其中28輛為限期通知檢驗期間，餘21輛逾期未檢驗本局將依法告發。

環保局進一步說明，柴油車須定期完成包括「空氣污染防制法」所規定之排煙檢驗，以及「道路交通安全規則」所規定於監理單位執行之車體安全性檢驗，為提升為民服務效能，環保局自110年起，率全國之先與臺北區監理所共同合作提供柴油車雙檢合一，一站式便民服務措施，讓柴油車主完成監理所安全審驗後，隨即進行排煙檢驗。