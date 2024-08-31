「扶輪青年領袖營」（RYLA）於8月30日開訓，展開為期3天2夜的營訓。（國際扶輪提供／陳育賢新竹傳真）

國際扶輪3501地區2024-2025年度「扶輪青年領袖營」（RYLA）於8月30日開訓，展開為期3天2夜的營訓，今天進入第2天，紮實的課程以及精彩的戶外活動，讓與會80位學員收獲滿滿，活動內容更是讓全程毫無冷場，掌聲、笑聲不斷。

國際扶輪指出，「扶輪青年領袖營」是3501地區年度重大活動，學員來自苗栗、新竹、中壢各社推薦的優秀青年。今年的活動營地設在新竹縣峨眉鄉「莊林山莊」探索發展事業機構峨眉教育中心。

第1天課程邀請台北「聲優」界名人周震宇主講「如何好好說話」，生動風趣的內容讓全程毫無冷場，掌聲、笑聲不斷，學員學習好好說話正確的發聲以增加好感和魅力。下午的「破冰課程」則讓學員敞開心胸，大方說出自己的人生故事。

今天上午有地區總監周玉庭主講「平凡中的不平凡」，她從自己的成長過程出發，告訴學員如何在平凡中發現自己的優勢，從而激勵自己成就不平凡的人生。

「扶輪青年領袖營」（RYLA）於8月30日開訓，展開為期3天2夜的營訓。（國際扶輪提供／陳育賢新竹傳真）

下午的「高空繩索訓練」是整個活動的重頭戲，主要在訓練學員膽識以及互信，驚臉刺激的訓練科目，讓學員尖叫連連，回味無窮。

而「薪火相傳」的自我期許活動，每個人在火炬與感人的氣氛中說出自己的夢想，不少人甚至感動到潸然淚下。

明天是活動最後1天，上午將由苗栗著名牙醫師張世澤主講「1個鄉下孩子」如何奮鬥努力考上台北建中、最後進入醫學院習醫的心路歷程。下午的結業式，學員要在「做自己的光」的音樂中，暢談3天的心得跟感動，並且期許自己在離開營地之後，更積極勇敢地迎向各種生活挑戰。