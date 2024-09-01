民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，8月30日至北檢接受約談，因晚上拒絕偵訊，且欲離開偵查庭，隔天凌晨遭北檢當庭逮捕。前立委、台中市府顧問蔡壁如也到北檢聲援柯文哲，並與正在靜坐的立委黃國昌擁抱。國民黨台北市議員詹為元表示，蔡壁如到現場擁抱了黃國昌，假設坐在現場的人是立委黃珊珊跟民眾黨立院黨團主任陳智菡，蔡壁如會到場嗎？

詹為元8月31日在中天《週末大爆卦》節目中表示，民眾黨目前是全黨力挺柯文哲，但未來可能會有一個分裂的時間點，柯文哲羈押之後，真的開審判廷等等，越來越多不利消息出來之後， 如果朝向柯文哲圖利，甚至有金流出來，大概就是民眾黨內部路線分裂的開始。

詹為元接著表示，關鍵點就是，蔡壁如8月31日到現場，她擁抱了黃國昌，假設坐在現場的人是黃珊珊跟陳智菡，蔡壁如會到場嗎？他不知道。

詹為元指出，蔡壁如、民眾黨前秘書長謝立功等創黨元老出現了，代表民眾黨內部有兩派。這兩派未來是否持續支持柯文哲，或是認為柯文哲有問題，要跟他切割，內部一定會有討論，甚或因而分裂，分裂時，就是民眾黨分崩離析的開始。

★未經判決確定，應推定為無罪。