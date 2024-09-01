行政執行署高雄分署另將拍賣高雄市仁武區一間雙車位社區大樓單位。（行政執行署高雄分署／郭良傑高雄傳真）

法務部行政執行署高雄分署（下稱高雄分署）將於9月3日（週二）下午3時在高雄分署一樓舉行「123聯合拍賣會」，此次將第二次拍賣日本製蒙古國籍雜貨船銀龍號，其他拍賣項目包括汽機車13輛、不動產4件、陽信銀行股票、企業出資額及其他變賣物品。

高雄分署表示，拍賣公告已置放高雄分署官網（https://www.ksy.moj.gov.tw/)，有意參加投標應買的民眾，可至高雄分署官網的「應買人專區」參閱拍賣公告，以瞭解更詳細的拍賣訊息及相關應買注意事項。

拍賣品尚有太陽眼鏡、行動電源、毛毯等物。（行政執行署高雄分署／郭良傑高雄傳真）

拍賣品尚有13部汽機車。（行政執行署高雄分署／郭良傑高雄傳真）

高雄分署指出，本次不動產拍賣其中一件是仁武區慈惠八街136號的雙車位高樓層新社區大樓，目前已經是第4拍，拍賣價格低於實價登錄數百萬，現況是空屋，拍定後點交。另外，其他變賣物件有Nasaki純鈦前掛、G.Boy偏光前掛、 SPACEX運動光學偏光前掛等眼鏡配件、新型板手、行動電源、束腰、地毯、衛生紙、濕紙巾、垃圾袋，歡迎有興趣的民眾歡迎前來選購撿便宜。

本次拍賣的車輛大部分停放於法務部南區大型贓物庫(高雄市前鎮區草衙二路50號)，應買民眾可於9月3日下午1時至2時先至該址觀覽車輛。欲參與動產競標民眾應在同日下午2時30分至2時59分至高雄分署拍賣現場所設立之競買人登記處登記參與競標。另提醒民眾，透過強制執行程序拍賣及變賣之動產，拍賣機關不負瑕疵擔保責任。