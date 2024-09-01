法務部行政執行署高雄分署（下稱高雄分署）將於9月3日（週二）下午3時在高雄分署一樓舉行「123聯合拍賣會」，此次將第二次拍賣日本製蒙古國籍雜貨船銀龍號，其他拍賣項目包括汽機車13輛、不動產4件、陽信銀行股票、企業出資額及其他變賣物品。
高雄分署表示，拍賣公告已置放高雄分署官網（https://www.ksy.moj.gov.tw/)，有意參加投標應買的民眾，可至高雄分署官網的「應買人專區」參閱拍賣公告，以瞭解更詳細的拍賣訊息及相關應買注意事項。
高雄分署指出，本次不動產拍賣其中一件是仁武區慈惠八街136號的雙車位高樓層新社區大樓，目前已經是第4拍，拍賣價格低於實價登錄數百萬，現況是空屋，拍定後點交。另外，其他變賣物件有Nasaki純鈦前掛、G.Boy偏光前掛、 SPACEX運動光學偏光前掛等眼鏡配件、新型板手、行動電源、束腰、地毯、衛生紙、濕紙巾、垃圾袋，歡迎有興趣的民眾歡迎前來選購撿便宜。
本次拍賣的車輛大部分停放於法務部南區大型贓物庫(高雄市前鎮區草衙二路50號)，應買民眾可於9月3日下午1時至2時先至該址觀覽車輛。欲參與動產競標民眾應在同日下午2時30分至2時59分至高雄分署拍賣現場所設立之競買人登記處登記參與競標。另提醒民眾，透過強制執行程序拍賣及變賣之動產，拍賣機關不負瑕疵擔保責任。
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