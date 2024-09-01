張信哲日前首登河南「洛陽市體育中心體育場」舉辦「未來式終極版」世界巡迴演唱會，在近40度高溫下，他身穿白馬王子裝登場，接連送上〈信仰〉、〈寬容〉、〈不要對他說〉經典之作，瞬間引爆高潮，全場4萬人齊聲合唱，聲浪強壓熱浪，張信哲感動說：「洛陽今天非常熱對不對？但再熱也沒有洛陽的你們火熱。」
張信哲演繹〈我是真的愛你〉時，每回唱到「我是真的愛你」這句歌詞，全場立刻以高分貝回應「愛你」，唱幾次就回幾次，來自四面八方的瘋狂呼喚，讓整首歌洋溢著粉紅泡泡，也令張信哲忍不住笑開懷，台上台下互動熱烈。
張信哲此次演出前特意預留時間，深入拍攝城市素材，陸續造訪應天門、麗景門、明堂、天堂等地標建築，除了一遊覽古都地標，他還驅車至世界知名的「龍門石窟」朝聖，醉心於歷史、文化和藝術的張信哲，對龍門石窟的歷史脈絡和藝術形式都知之甚詳，邊觀覽邊娓娓道出史蹟來龍去脈，宛如專業的導覽解說員，被團隊讚為「金牌解說員」。
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