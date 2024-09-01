大陸歌唱節目《歌手2024》於7月26日完成總決賽，最終由大陸歌后那英拿下冠軍，同樣挺到最後一輪的摩洛哥新星凡希亞（Faouzia）則得到第4名，不過，事後卻爆出節目劇本的爭議及外界輿論的批評。如今時隔1個多月，那英與凡希亞再度同台，那英也首次對拿冠軍一事做出回應，坦言凡希亞還是心中的第1名。

那英日前參加《下一站歌手》錄影，在節目前接受觀眾提問，被問到參加《歌手2024》的心境，「最後如何克服比賽緊張的情緒？」那英聽聞後則笑說：「我在《歌手》的舞台上已經支離破碎了，但是導演也喜歡我支離破碎的，所以才存活到最後，也覺得好像變了一個人。」

那英曝自己在《歌手2024》預想排名。（圖／微博 ba哥專用）

那英（左）與凡希亞在《歌手2024》對戰後看起來相處融洽。（圖／微博 ba哥專用）

那英透露，其實自己當下一直都很緊張，結果漸漸就習慣了，也表現越來越好，她也指著站在一旁的凡希亞說：「結果就把她給幹掉了。」那英坦言，自己完全沒想過拿冠軍，還排好了順序，「我想著凡希亞是冠軍，我拿第三，就給自己盤算得特別好，這樣網上就再也沒有人罵了」。

想不到，最後那英還是得到冠軍，「後來拿了第一我就天打五雷轟，嚇死我了」，凡希亞也給讚回應：「妳值得，妳應得的。」那英則坦露：「我後來都不敢看妳，我好像做賊了，感覺我偷了東西，妳在我心目當中太厲害，我今天終於說出來了。」顯見兩人即便在舞台上是競爭關係，但私底下還是互相讚賞對方的歌唱實力。

事實上，自從《歌手2024》的冠軍賽結果出爐後，就引來外界不少罵聲，也因此痛批節目的劇本成分太多，甚至有人認為那英不配拿下第1名。如今昔日戰友那英與凡希亞再度同台，兩人也坦露對彼此的讚賞，看來私底下依然相處得不錯。