民眾黨主席、前台北市長柯文哲疑涉京華城容積案，1日晚間8點召開羈押庭。 針對柯文哲若被羈押。民眾黨怎麼辦？民眾黨中央委員江和樹表示，現在我們的神主牌就是柯文哲，我們相信他不會有貪污的問題。但如果柯文哲判刑了，也會送到民眾黨中央評議委員會決定。

針對柯文哲若被羈押。民眾黨怎因應？江和樹1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，我們不會用假設性來談論柯文哲的問題，我們內部當然希望走下去。台灣民眾黨絕對不是柯文哲的，當然是他成立的，但我們的中心思想是沒有問題的。外界一直在猜測，我們要找誰出來當代理黨主席，到時會由中央委員會去互推出來，但在這個時間點討論這個沒有意義。

主持人錢怡君問到，你們都沒有備案嗎？江和樹回應表示，會有備案，這種事情不用宣布，況且民眾黨主席在今年年底就要改選了。

江和樹更指出，現在我們的神主牌就是柯文哲，我們相信他不會有貪污的問題。但如果柯文哲判刑了，也會送到民眾黨中央評議委員會，他們是獨立作業，當然他們會去決定，我們是很遵守黨章的。

★未經判決確定，應推定為無罪。