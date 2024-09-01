北檢神祕的「端股」再現，8月30日約談柯文哲，不僅查京華城容積率弊案，還陸續針對總統大選政治獻金案、北士科地上權案、魚果市場、南港轉運站BOT等案，進行偵訊。媒體人黃揚明表示，北檢端股成立，就是為了把柯文哲的案件全部整併成一個系統，彼此互通有無，所以把柯文哲的金流從2018年查到2024年。所以陳佩琪那一天的偵訊過程，到底講了什麼，就很重要。

黃揚明1日在政論節目《新聞大白話》中表示，羈押的要件就是依重罪。目前檢方移送的是貪污治罪條例第4條第1項第5款，就是違背職務收賄罪，本刑是10年以上有期徒刑，所以是符合重罪羈押的要件。

黃揚明接著表示，檢方認定柯文哲有收賄或期約收賄或要求收賄，而且這個罪是未遂者亦罰之，今天只要有意圖，就算對方沒有給都要受罰，關鍵是檢方掌握的證據到了哪裡？今天就算只有1萬7，只要你有金流講不清楚、說不明白，檢方就可以認定是屬於行賄所得。

黃揚明指出，威京集團主席沈慶京是以行賄罪被收押，有人行賄，那就要有人收賄，檢方就是認定柯文哲收賄，證據會在羈押庭中拿出來。

黃揚明接著指出，北檢端股成立，就是為了把柯文哲的案件全部整併成一個系統，彼此互通有無，所以把柯文哲的金流是從2018年查到2024年，外傳連柯文哲前兵役處長都被秘密約談，就是要釐清他買商辦的部分，這表示2024年以前所有的金流，通通都要清查的時候，陳佩琪那一天的偵訊過程，到底講了什麼，就很重要。

★未經判決確定，應推定為無罪。