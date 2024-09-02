隨著秋天來臨，秋高氣爽的時節，於8月7日至12月22日舉辦的臺北古蹟日活動，以「漸層台北」為主題。10月1日至31日新文化運動月則以「北署很有事」為題，將透過特展、講座、體驗活動，帶領市民感受1920年代後的臺北風貌。10月5日至27日舉辦的臺北眷村文化節，是探索眷村文化獨特魅力的好時機，活動將在大安森林公園、北投中心新村等地舉行。接著，10月5日至6日及10月12日至13日，永樂布業迎來40周年慶。臺北時裝週也將於10月20日在興雅路上演，主題為「Dress code 盛裝台北」，展現臺灣設計師品牌。

秋天是在臺北圓山花博公園享受美食的好機會。8月31日至9月1日的台北國際美食節—漢堡嘉年華；9月14日至16日的商圈嘉年華—台北生活祭；10月10日至13日，臺北國際牛肉麵節，將邀請名店參與，讓市民和遊客一起品味經典美食的多樣變化，滿足味蕾的挑戰。這三場盛大的美食活動，匯集了來自各地的美食，讓饕客們大啖一番。

崇尚流行音樂文化的朋友，臺北市政府於9月2日至8日舉辦潮臺北TRENDY TAIPEI，活動於臺北流行音樂中心為主辦場地，串連臺北市在地音樂空間，多達13項以上系列活動。10月5日至11月3日，八德商圈將舉辦「八德3C哈樂Day」，有豐富的科技產品及音樂表演，讓民眾享受電競和動漫樂趣的同時，也能體驗二次元文化的魅力。

自然愛好者們在這個秋天當然也有許多選擇。9月22日至12月31日，關渡國際自然藝術於關渡自然公園舉辦，在欣賞裝置藝術作品中，也能體悟環境永續的概念。9月7日至10月4日的臺北動保教育月也舉行多項與動物保護相關的活動，包括步道探索和講座，提高市民對動物保護的認識和關注。

秋季尾聲，11月2日的臺北白晝之夜將為這個季節畫上絢麗的句點，將潮流經典、藝術與生態踏查結合，打開城市與自然的對話。

這個秋天，讓我們體驗不同的臺北成為充滿活力與創意的城市。