檢廉偵辦京華城弊案，查出威京集團主席沈慶京涉嫌行賄台北市議員應曉薇4740萬元，上周聲押禁見2人獲准，沈、應2人的辯護律師今（2日）早不約而同，前往台北看守所辦理律見，討論抗告等後續訴訟策略，沈、應2人律師最快今天下午向台灣高等法院提起抗告。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄北市議員應曉薇逾4740萬元，應女於8月27日欲自台中出境香港，遭檢廉拘提到案，檢廉28日發動48路大搜索，將躲在住樓逃生梯的沈慶京約談到案。

沈、應2人否認行、收賄，檢方認為2人涉犯貪汙重罪，有逃亡、勾串之虞，向台北地院聲押禁見，其中應女是於29日深夜遭裁定羈押禁見，沈則是30日凌晨遭裁定羈押禁見。

依《刑事訴訟法》規定，法院做出羈押決定後，被告可於5日內提起抗告。因此沈、應2人的辯護律師今早分別前往台北看守所辦理律見，討論抗告等後續訴訟策略，沈、應2人律師最快今天下午、最遲明天就會向台灣高等法院提起抗告。