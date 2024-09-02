經濟部長郭智輝在8月30日接受日媒訪問時提到，台積電將在2030年在日本蓋第3廠，2日出席SEMICON 2024展前記者會改口，表示沒辦法替台積電回答建廠問題，但重申為了協助台灣企業在海外快速落地，因此打算在九州設立服務中心。

郭智輝表示，台灣的企業到海外設廠投資，站在經濟部的角度，就是協助企業在當地快速落地，因此才會想要在日本推行「科學園區服務中心」的單位，預期會以服務公司的方式設立，也就是企業到日本可以透過服務中心得到一站式的服務。

至於選址會在什麼地方，郭智輝表示，很多縣市都歡迎台灣的企業去投資，包括宮崎、大分、長崎等縣市，主要地點都在九州，不過每個縣市給的條件都不一樣。

針對德國極右派認為補助台積電太多錢，醞釀減少補助，對此郭智輝表示，只能由台積電自己去回答問題，但是台積電獲得補助在歐洲設廠，應該是三贏的局面。

針對美國前總統川普對於台灣有敵意，如果再度當選，要如何應對；郭智輝表示，台灣沒有偷走美國的晶片市場，台灣是在幫助美國的晶片業者，從設計、製造上互補，以毛利率來看，最高的還是美國的晶片業者。