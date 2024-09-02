北農自2018年設立質譜快檢檢驗室以來，檢驗人員每年定期接受農業部農業藥物試驗所的回訓，並自費進行公告方法的數據比對，不斷提升檢驗技術。（台北農產運銷公司提供／劉瑋晴台北傳真）

北農質譜快檢檢驗室參加台美檢驗科技股份有限公司主辦的113年度農藥殘留能力試驗盲測，獲得8項「滿意」成績，充分展現了北農在農藥檢驗領域的實力，並得到國際ISO認證的肯定。台美檢驗科技是國內少數具備全國認證基金會認證的機構，其能力試驗結果在國內外均受到高度認可。

北農自2018年設立質譜快檢檢驗室以來，檢驗人員每年定期接受農業部農業藥物試驗所的回訓，並自費進行公告方法的數據比對，不斷提升檢驗技術。今年參與台美檢驗的能力試驗，並獲得8項「滿意」成績，再次證明北農的農藥檢驗能力已達到國際水準。隨著蔬果農藥殘留問題越來越受到關注，北農質譜快檢檢驗件數也已突破10萬件。

北農指出，「能力試驗」旨在評估實驗室的測試能力，類似於實驗室的考試，通過對相同樣品的檢測，各實驗室比對結果，以評估其內部量測水準，並確認是否存在檢驗程序不當、人員訓練不足、技術操作不佳或儀器設備校正等問題，這也是展示實驗室品質和專業水準的重要途徑。