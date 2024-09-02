左為品牌調香師Francis Kurkdjian。（MFK提供／黃唯淯台北傳真）
左為品牌調香師Francis Kurkdjian。（MFK提供／黃唯淯台北傳真）
Jo Malone London全新作品檜木與雪松香水，適合與其它木質調性疊香使用，如曡加鼠尾草與海鹽香水。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）
Jo Malone London全新作品檜木與雪松香水，適合與其它木質調性疊香使用，如曡加鼠尾草與海鹽香水。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）
Jo Malone檜木與雪松芳醇香水，售價7800元／100ml。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）
Jo Malone檜木與雪松芳醇香水，售價7800元／100ml。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）
檜木與雪松芳醇香水是Jo Malone London今年的全新作品。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）
檜木與雪松芳醇香水是Jo Malone London今年的全新作品。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）

頂級香氛MFK在經過一年多的漫長等待後，終於推出全新香氛作品APOM- A Part of Me淡香精，這支作品與其說是全新力作，不如說是2009年發表過的對香版本融合之作。MFK創立於2009年，Frnacis Kurkdjian即設計了APOM香氛，不過是以對香的形式發表，男香或女香，在當時各自有擁護者，也有不少男性消費者喜愛女香的清新，亦有不少女性消費者喜歡APOM的颯爽風格。這些論調，促成了今年將兩者融合為一的全新APOM的動力。調香師Francis Kurkdjian重新審視了自己的配方，並在femme和homme的相同基底－薰衣草、橙花和琥珀的調性下，重新調整為另一種中性調性，讓它的香氣呈現出現代感，並以苦橙花轉為基底，結合中調的薰衣草、橙花、依蘭依蘭等，最後帶出白麝香，成為今夏讓人難忘的MFK新作。

英倫香氛品牌Jo Malone則是於本月推出全新檜木與雪松芳醇香水，以清新木調展現出置身於檜木群中的幻想實境。除了全新作品外，品牌也將過去發表的木質調性香水一同推上舞台，包含經典作品絲柏與葡萄藤、鼠尾草與海鹽、英國橡樹與榛果，還有白樺木與薰衣草這四款風格之作，也跟著一同成為Jo Malone London家族的重點作品。

新光三越夏拚卡利HIGH 設計師服飾大反轉業績跳增3成
日曜天地OUTLET周年慶6／7登場 50大人氣品牌美妝即期品下殺1.5折起
10X美妝香氛選品店打造首間街邊店 Jo Malone進駐大稻埕老街
#MFK # Jo Malone London # 新香 # 木質調 # 薰衣草
樂齡幸福情報站 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光