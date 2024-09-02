左為品牌調香師Francis Kurkdjian。（MFK提供／黃唯淯台北傳真）

Jo Malone London全新作品檜木與雪松香水，適合與其它木質調性疊香使用，如曡加鼠尾草與海鹽香水。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）

Jo Malone檜木與雪松芳醇香水，售價7800元／100ml。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）

檜木與雪松芳醇香水是Jo Malone London今年的全新作品。（Jo Malone London提供／黃唯淯台北傳真）

頂級香氛MFK在經過一年多的漫長等待後，終於推出全新香氛作品APOM- A Part of Me淡香精，這支作品與其說是全新力作，不如說是2009年發表過的對香版本融合之作。MFK創立於2009年，Frnacis Kurkdjian即設計了APOM香氛，不過是以對香的形式發表，男香或女香，在當時各自有擁護者，也有不少男性消費者喜愛女香的清新，亦有不少女性消費者喜歡APOM的颯爽風格。這些論調，促成了今年將兩者融合為一的全新APOM的動力。調香師Francis Kurkdjian重新審視了自己的配方，並在femme和homme的相同基底－薰衣草、橙花和琥珀的調性下，重新調整為另一種中性調性，讓它的香氣呈現出現代感，並以苦橙花轉為基底，結合中調的薰衣草、橙花、依蘭依蘭等，最後帶出白麝香，成為今夏讓人難忘的MFK新作。

英倫香氛品牌Jo Malone則是於本月推出全新檜木與雪松芳醇香水，以清新木調展現出置身於檜木群中的幻想實境。除了全新作品外，品牌也將過去發表的木質調性香水一同推上舞台，包含經典作品絲柏與葡萄藤、鼠尾草與海鹽、英國橡樹與榛果，還有白樺木與薰衣草這四款風格之作，也跟著一同成為Jo Malone London家族的重點作品。