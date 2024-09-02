台中市太平區中山路1日出現2名男子在車道打架驚險場景，車流不斷穿梭而過，2名男子卻坐在斑馬線上扭打，其中1人還上身赤裸，警方獲報到場了解原來2人同為鄰近某透天厝租客，平時即關係不睦，當日其中1人要搬離聲響打擾到正在午睡的另1人，於是在馬路上拳腳相向。

網路社群「社會事新聞影音」瘋傳1段影片，車流穿流不息的太平區中山路，4人在斑馬線上拉扯，其中2名男子疑似扭打，另2人則像在勸架，但因4人就卡在車來車往的馬路中間，相當危險。

轄區太平警分局坪林派出所釐清，事發時間約在9月1日15時20分，地點是太平區中山路二段386號前，經了解其中上身赤裸的是50歲林姓男子，與另名44歲的林姓男子兩人在中山路二段386號2樓出租套房租屋而住，平時關係不睦，當日林男租約約到期，正在搬個人物品，疑似打擾楊男午睡，楊男下樓後，雙方在樓下發生口角爭執，隨後就在馬路上扭打起來。

員警到場時，2人均輕微擦挫傷未就醫，2人互告傷害，全案將檢具相關事證，移送台中地檢署偵辦。太平警分局呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警察若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

★未經判決確定，應推定為無罪。