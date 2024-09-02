央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，這二個天期原則上是每兩周發行一次。央行通常在每年初的農曆年、5月報稅季、第三季股利發放、年底企業結算等季節性的市場短期資金需求變動，減發定存單對市場放錢因應。

隨股利旺季結束，且8月新台幣狂升，外資匯出有限，市場閒錢激增，央行8月一改近期放錢節奏，相較5月～7月連續減發3,497.25億元定存單，8月一舉回收1,914.9億元熱錢，為去年2月單月回收2,981.35億元後新高，至8月底未到期定存單餘額回升至7.62兆元。

銀行資金調度主管認為，目前未到期定存單餘額仍在7兆元的常態水準，相較去年一路維持8兆元以上還是有落差；後續進入9、10月均有國定假期，資金需求相對上揚，央行應會回歸減發定存單節奏。

央行繼3月升息半碼，6月加碼調升存款準備率1碼，7月起上路實施，延續溫和緊縮基調，持續調節市場資金需求，在5月報稅季起、7月股利旺季等因素下，央行似乎刻意加大放錢節奏；但8月隨股利發放告段落，央行轉為向市場收錢，且是一口氣回收近2,000億元資金。

觀察央行公開市場操作，今年以來僅4月加發1,251億元，8月加發1,914億元，其餘月份仍是減發定存單，為市場注入流動性，維持「一手收錢、一手放錢」的操作策略。而回顧央行未到期定存單餘額，從2021年底一度飆高到9.32兆元的史上最高，一路緩步下降，今年未再回升至8兆元之上，回到往年常態。