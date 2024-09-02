立法院2日召開新會期，不過有6位立法委員傍晚卻來到基隆市，共同支持基隆市長謝國樑。這6位立委在國民黨籍的市議員陪同下，從仁二路循環站出發，分成五路掃街，呼籲民眾在10月13日當天投下不同意罷免票。

謝國樑感謝包括洪孟楷、林沛祥、徐巧芯、馬文君、蘇清泉、廖先翔與林沛祥等6位立法委員在新會期開議第一天，就來到基隆力挺他，也給他加油打氣。他表示，一路下來，許多市民不認同這一次的惡意罷免，他強調，若民眾不在這次的罷免投票中展現民意，告訴執政黨大家厭惡罷免，那不只今年，未來還會可能看到更多的罷免。因此呼籲民眾必須在10月13號投下關鍵的一票，用真正的民眾的意志來告訴中央政府，民眾厭惡罷免、討厭重選。

立法院國民黨黨團書記長洪孟楷表示，許多跡象都表明了謝國樑市長心心念念著基隆市民，期盼能透過今日的行動，呼籲基隆市民能用實際行動支持謝國樑，繼續讓做實事的人來為基隆市民服務。

徐巧芯表示，罷免團體口中聲稱NET案中謝國樑市長處置不當，但在法律面若包括大日公司弊案遭到起訴，現在的基隆市政府可說已經取得五連勝。立法委員蘇清泉則表示，今選罷法被民進黨改得很奇怪，若未出來投票會很危險，力邀基隆市民一定要出來投不同意罷免。

廖先翔強調，這次罷免只有仇恨，沒有論述，一個被檢調起訴貪污的市府團隊來指控幫市民守護財產的市長，是多麼荒謬的事情，他相信基隆人能看得見真理與真相。

馬文君表示，謝國樑是市民一票一票選出來的市長，民進黨選輸了隨便找理由來罷免。立法委員林沛祥則指出，本次罷免有太多欺騙、抹黑，若捨不得基隆人被霸凌，務必投不同意罷免，不要讓霸凌者繼續囂張。