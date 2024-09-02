宜蘭縣蘇澳海巡隊今（2日）舉辦祈福儀式，正式迎接該隊第三艘新型的35噸級巡防艇PP-3521艇加入執法陣容。（蘇澳海巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳海巡隊今（2日）舉辦祈福儀式，正式迎接該隊第三艘新型的35噸級巡防艇PP-3521艇加入執法陣容，這艘新艇具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，為宜蘭海域執法及搜救工作注入新能量，大幅提升海巡執勤強度與海上救援效能。

海巡署艦隊分署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，依勤務需求建造各式艦艇，蘇澳海巡隊在PP-3521艇加入後共有9艘巡防艇，包含100噸級、30噸級及6噸級CP快艇各3艘，轄管範圍北從三貂角南到和平溪口的宜蘭海域。

新造35噸級巡防艇採用噴水式推進器，最高航速可達45 節，約時速83公里，續航力達600 浬，有效延長滯海執勤時間；另特別強化消防滅火功能高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉、最大射程超過60公尺，於執行海上救難任務時，更能發揮優勢效能。

蘇澳海巡隊表示，台灣東北角一帶為海上遊憩活動熱點，海巡肩負救生救難重責，PP-3521 艇加入後能更增強保護國人海上遊憩安全及海域治安維護能量，呼籲民眾如有遇任何危難情事，可打免付費服務電話「118」通報，海巡署將立即前往處理。