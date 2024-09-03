《匠人魂》「水下銲匠」主要描述海軍192艦隊水下作業大隊官兵面對極端海洋環境，如何訓練及執行任務。其中，影片特別以水下作業大隊，唯一擁有國際銲工潛水員認證的水械上士黃建智為主角，透過他的第一人稱視角進行拍攝，引領國人見證他們完成各項水下電銲任務，進一步成為「怒海潛將」的過程。

水下作業大隊平時負責艦艇水下各部位檢查、難船搜救打撈、水中礙航物排除及水中未爆彈處理等工作，歷年更投入救災任務，無役不與；其中，黃建智是目前大隊唯一擁有國際銲工潛水員認證的人員，近年也積極推動將水下電銲技能納入海軍技術學校訓練班隊。

「潛水員，走！」只見水下作業大隊官兵戴上KM37潛水頭盔一躍而下，濺起陣陣水花，展開一天的訓練日常。黃建智表示，水下電銲與陸上電銲最大的差異在於環境，人員需要高度的體力、技術，以及堅持下去的意志力，潛水員不僅要適應水溫和多變的海象，能見度也隨著下潛深度降低，有時連臂距之外都看不到，必須將臉貼近工作物件，才得以看清。

此外，為確保水中銲接安全性、防止觸電，必須依照標準作業程序施作，並使用具防潮或絕緣功能的銲接與防護設備，強調極端環境條件下要注意不少作業細節，足見水中電銲艱難與不易。

為提升訓練效率，黃建智目前將以完成「水中電銲切割技術手冊」為目標，期使作業程序圖像化、數據化，藉此建立按圖索驥的完整教學資源，讓水中電銲技術得以傳承。