海軍「水下銲匠」黃建智：要讓大家覺得，是我銲的就沒有問題。（截取自「水下銲匠」影片）

慶祝九三軍人節，文化總會與軍事新聞通訊社，2日舉行「《匠人魂》#51水下銲匠」影片發布記者會，賴清德總統（左四）出席欣賞《匠人魂》影片，及頒發「匠人曆」給主角上士黃建智（右三），並與海軍司令部司令上將唐華（左二）、國防部部長顧立雄（左三）合影。（陳俊吉攝）

總統府今天（2日）舉行「匠人魂-水下銲匠」發布記者會，由海軍唯一具有國際銲工潛水員認證的黃建智，分享「水下作業大隊」如何在極端的海洋環境下，默默守護台灣水域。黃建智表示，所謂「匠人精神」就是不斷的在自己負責的工作上面專精研究，自我精進，「要讓大家覺得，是我銲的就沒有問題」。

文化總會與軍事新聞通訊社今天攜手在總統府舉行《匠人魂》第51集「水下銲匠」發布記者會，水下作業大隊隸屬海軍一九二艦隊，專事艦艇水下各部位檢查、難船搜救打撈、水中礙航物排除及水中未爆彈處理。

服務於第一作業隊的黃建智表示，水中銲接與路上不同的是環境場域，水中受水流影響，甚至連一隻手臂的距離都看不到，也因此臉要非常貼近工作物件。

水下作業還得面臨水溫、海流等問題，他說，潛水本來就危險，又要在水中做電銲，水中銲接是兩個危險加在一起，會變得更危險，我們要做的就是如何讓很危險的事情安全完成，「這也是我們水中電銲班很重要的課程」。

水下作業大隊平時的任務包括船艦檢查、海底門清潔檢查、音鼓檢查，只要有關於水面以下的相關工作，都包含在內，還得負責救災任務。黃建智表示，像是斷橋、復興空難、颱風淹水、大樓和地下室淹水等，都在大隊的工作項目裡面。

雖然救災經常會遇到一些心急的家屬，但無論他們態度如何，他說，對他而言，每次救災經驗就是將心比心，站在家屬的立場去設想，幫助他們無論是找到家人或拯救他們的財產，就是趕快完成任務，讓他們的生活能夠回到正軌。

目前海軍水下作業大隊用的潛水頭盔是KM37，重量約有15公斤，加上身上的單管水肺和裝備，大約會落在40公斤，工作非常辛苦，過去在軍中只能靠經驗傳承。

但黃建智認為，未來勢必得走向國際化，目前他正努力讓該技術書面化、圖像化，目標是寫一本水中電銲切割技術手冊，讓未來的學弟妹只要照著手冊步驟去練習，就能學到基本的水中電銲技巧。

對於所謂的「匠人精神」，他銓釋，就是不斷的在自己負責的工作上面專精研究，自我精進，「要讓大家覺得，是我銲的就沒有問題」。