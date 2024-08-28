中鋼前董事長翁朝棟今年5月申請退休獲准，由中鋼總經理王錫欽暫代董事長一職，現年67歲王錫欽已在中鋼服務長達43年，擔任總經理也有5年之久。8月17日中鋼董事長代理3個月期限屆滿，經濟部早在8月中旬之前就已展開人事布局鋪陳，主因證交所希望上市公司董事長勿代理逾3個月，希望經濟部進一步改善，改善期限將在9月底到期。

據悉，王錫欽8月中已寫信給經長郭智輝，表達其退休意願，表示中鋼需要世代交替，希望交棒傳承，知情人士說，信件內容相當感性。不過，中鋼旗下中能風場由王錫欽一手催生，王錫欽對風電業務最清楚，該風場即將於年底前竣工查驗，今年底前整場會完工併網發電，經濟部基於中能是與外商合資的公司，期盼王錫欽持續擔任中能發電董事長，王已點頭同意，9月4日中能離岸風場完工感恩典禮，王錫欽會以中能董事長身份出席。

政府考量中鋼任務重大，董事長、總經理與執行副總三巨頭仍維持業務、生產、技術三大專業體系的鐵三角組合。據悉，日前經長郭智輝就已約見過業務出身的黃建智，徵詢其接任中鋼董座的意願，並賦予黃建智未來中鋼減碳的二大重大任務，包括在「減碳」、「智慧製造」上，需要以大帶小，率領供應鏈迎接挑戰與轉型。

據悉，原本黃建智將於今年12月屆齡退休，現在被指派為公股代表，出任中鋼董事長，12月沒有屆退問題，明年65歲以上只要行政院一年一簽就可做完任期。

業務出身的黃建智是前董座翁朝棟一路培養的接班人馬，在翁出任越南鋼廠董座時，一路跟在翁身邊。原先翁朝棟認為，未來三年是中鋼減碳的關鍵階段，希望最理想的布局，是將減碳重任交給最熟悉的王錫欽，董總都內升，由王真除董事長，黃接任總經理，這次雖不盡如人意，但鐵三角目前的布局都內升，也符合中鋼內部期待。

新任總經理非經濟部公股代表，而是中鋼子公司指派法人代表，不需報院核定，經濟部已核定由生產副總陳守道接任總經理，執行副總由技術副總鄭際昭接任，中鋼三巨頭人事就此塵埃落定。

經濟部30日收到正式公文後，預計9月2日經濟部將去函中鋼，依照程序，中鋼需於10天後舉行臨時董事會，預料9月10日將召開臨董會，改選黃建智出任中鋼董事長。

未來中鋼減碳重任將落到陳守道及鄭際昭身上，但中鋼慣例是總經理退休後被聘為高級顧問，因此王錫欽也表達，未來可從旁協助中鋼減碳重任。