台南七股曾文溪河床農地近來出現1隻罕見花澤鵟雄鳥，吸引鳥友目光。（台南鳥會陳冠融提供／曹婷婷台南傳真）

台南七股曾文溪河床農地近來出現1隻罕見花澤鵟雄鳥，連日吸引全台各地鳥友專程「追鳥」，每天都有大批鳥友駐足堤防內和堤防上等一整天，只為一睹其風采；根據各地鳥友觀察記錄，這隻花澤鵟停留在台灣的季節有別於以往春秋過境期或冬季，而是從春季待到初秋，這也是台灣野鳥史上首見。

台南市野鳥學會指出，花澤鵟是分布於亞洲北方的鳥，夏季繁殖於東北亞，度冬於南亞及東南亞，在台灣主要以短暫過境居多，偶有度冬個體。台灣過去的紀錄以幼鳥居多，雄鳥好幾年才會出現一次，因此每次出現都會引起大轟動。

花澤鵟雄鳥全身近白色，除飛羽黑色外，頭部到背部和翼上覆羽黑色部位，形成漂亮黑色三叉戟。不過，根據《臺灣野鳥圖鑑》作者廖本興觀察，這隻雄鳥出生至今到第3曆年，目前還在換羽中，等換完羽後，將達到花澤鵟雄成鳥的美麗羽色。

台南市野鳥學會表示，根據各地鳥友觀察記錄，七股這隻花澤鵟應該是今年5月到8月初出現在雲林麥寮濁水溪口，8月中才飛到台南七股的曾文溪河床地。

不少鳥友注意到這隻花澤鵟停有別以往僅在春秋過境期或冬季停留在台灣，而是從春季一路待到初秋，是台灣野鳥史上首見。

這也引起《猛禽觀察圖鑑》作者林文宏關注。他查詢台灣附近地區花澤鵟相關資料，發現菲律賓北方的呂宋島有一個穩定花澤鵟繁殖族群，被當地鳥類圖鑑認定是留鳥，這隻花澤鵟個體究竟是呂宋島飄過來台灣的個體，或是應要北返到東北亞而未北返的滯留個體，耐人尋味，有待鳥友持續的記錄與觀察。

由於近期大批鳥友爭相前往曾文溪堤防附近觀察拍照觀察，台南市野鳥學會除了持續關注這隻花澤鵟動態，也呼籲鳥友不要擋住當地居民行車路線，更不要把汽車開進農田中停放，造成農民困擾。