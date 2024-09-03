IET-KY今年上半年合併營收3.44億元，年增20.28%，毛利率10.29%，稅後淨損5800萬元，每股淨損為1.6元，累計前7月合併營收為4.09億元，年增15.72%。

由於IET-KY同時符合聯邦政府及德州州政府的晶片法案補助申請資格，今年6月已遞交聯邦晶片法案補助正式申請，尚待美國商務部審查，核可補助金額未定(1300萬美元～1600萬元之間)。

至於德州晶片法案已經委員會及議會審查通過，約可獲得補助款410萬美元，預計今年度可收到首筆德州晶片法案補助款項，所得款項可為擴廠提供資金支持，推進新廠擴建計畫，IET-KY預計將德州的二廠鄰近空地改建為二廠二期，二期完工後，可增加機台與備用零組件專用倉儲空間，提高機台改裝出售和自有機台維護效率，並規劃MBE磊晶機台生產線，可進一步強化產品分工，充裕產能，幫助公司持續擴大經營，帶動營運成長。