基隆市環保局推出公廁問卷抽獎活動，即日起至10月31日，只要使用過基隆公廁，不論是市民或是旅客，都能參與問卷填答，完成者有機會抽中iPad 10平板等獎品。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

公廁品質已成為城市發展重要的公共政策之一，優良的如廁環境，是大眾對於城市的第一直觀印象。基隆市環保局推出「優質公廁在基隆，填問卷 X 享大禮」抽獎活動，即日起至10月31日，只要使用過基隆公廁衛生設施，不論是基隆市民或是外地旅客，都能參與問卷填答，完成者有機會抽中iPad 10平板電腦等多項大禮，獎品總金額高達30萬元。

環保局表示，基隆市為北部重要的觀光區域，環保局一直致力打造優質如廁環境，以提升公共衛生品質，透過爭取中央補助，陸續修繕本市市府大樓、原住民會館及文化局，共計33座公廁。而針對不同使用族群的需求，打造親子、無障礙、性別友善廁所、智慧公廁等，也於廁間裝設扶手，給予使用者安全的如廁環境，讓每位使用者都感受到舒適。

環保局強調，為落實聯合國永續發展目標（SDGs）的「健康與福祉」、「淨水及衛生」項目，特別推出「優質公廁在基隆，填問卷 X 享大禮」抽獎活動，藉由民眾使用公廁之後的實際體驗反饋，讓公廁環境更進步。即日起至10月31日完成問卷者就有機會抽中iPad 10平板電腦、美利達登山車、以及日立除濕機等多項大禮。

環保局長馬仲豪表示，希望透過本次問卷活動，向廣大民眾蒐集建議，能更加了解使用者需求，讓基隆市的公廁文化與整潔持續進步。

馬仲豪強調，問卷的結果也將成為未來公廁改善的參考依據，並呼籲大家一起共同落實優質公廁文化，提升人文素養，愛護公共空間及資源，攜手維持潔淨的衛生品質，讓基隆市成為最舒適的乾淨家園，見證山海城市的美好。

填寫問卷方式，可透過文宣掃描QR CODE、透過網址填寫（https://forms.gle/esaqJDs8KFFeVam26）、或至「基隆市環保局」官方臉書粉絲專頁，搜尋「優質公廁在基隆」貼文，點入連結填寫問卷。