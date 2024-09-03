Clearview是一家美國商業公司，為了客戶調查需要提供臉部辨識服務。客戶可以向Clearview提供影像，要求找出影像中顯示的人員的身份。Clearview擁有一個資料庫，其中包含超過300億張照片，這些照片是在當事人不知情或未同意的情況下從網路上抓取的。然後透過臉部識別，Clearview將每張照片轉換為獨立的生物識別代碼。

荷蘭資料保護局(DPA)還在周二發布一項額外命令，對於Clearview的未合規行為處以最高500萬歐元罰款。

Clearview AI並未提出進一步評論。但是DPA在聲明中說，Clearview並未反對DPA決定，因此該公司不能對罰款提出上訴。

DPA主席Aleid Wolfsen在聲明中說：「人臉辨識是一種高度侵入性的技術，因此你不能簡單地將該技術使用於世界上任何人」。DPA同時也警告說，根據荷蘭法規，使用Clearview的服務也是非法行為。

Clearview建立一個包含數億人臉影像的資料庫，但是都是未經個人同意，從網路公開資料收集而來。

叫車平台Uber在上周也遭到DPA處以罰款，主要理由是Uber違反歐盟規定，將歐洲計程車司機的個人資料傳送到美國。