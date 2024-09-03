宜蘭縣蘇澳區漁會特別推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，不僅有黑鮪魚腹肉魚排、生鮮M號大干貝、霸王白蝦等澎湃海鮮，另有鬼頭刀Q彈魚丸新上市，還加贈鬼頭刀下巴共10項。（吳佩蓉攝）

中秋節將至，家家戶戶少不了烤肉活動，宜蘭縣蘇澳區漁會特別推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，不僅有黑鮪魚腹肉魚排、生鮮M號大干貝、霸王白蝦等澎湃海鮮，另有鬼頭刀Q彈魚丸新上市，還加贈鬼頭刀下巴共10項，預購限量1200盒；漁會表示，歡迎鄉親預購經濟實惠的禮盒，以提高漁民收入跟推廣在地漁產品。

蘇澳區漁會每年這時候都會為消費者嚴格把關，推出中秋團圓漁貨搶鮮購專案，今年有2種禮盒，1種為白腹輕魚片禮盒，內有12片，原價720元，限量優惠價600元，特別將內行人才知道的、俗稱「扁仔青飛」，也就是白腹鯖魚片片，油脂更豐厚、更好吃。

另一種為超澎湃「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，有黑鮪魚腹肉魚排、大比目魚（扁鱈）、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝、鯖魚片、鬼頭刀魚排、鬼頭刀香腸，另有新品鬼頭刀魚丸，號稱為全台魚肉含肉率最高的魚丸，Q彈有勁、魚香四溢，特別加贈鬼頭刀下巴共計10大項，每盒原價2380元，搶鮮購優惠價1999元。

蘇澳區漁會今（3日）召開中秋團圓漁貨搶鮮購專案記者會，由漁會三巨頭理事長蔡源龍（前排左二）、常務監事李政祈（前排右二）、總幹事陳春生（前排左一）代言掛保證。（吳佩蓉攝）

漁會今（3日）召開中秋團圓漁貨搶鮮購專案記者會，由漁會三巨頭理事長蔡源龍、常務監事李政祈、總幹事陳春生代言掛保證。陳春生說，蘇澳推出的中秋禮盒新鮮澎湃，中秋聚餐海鮮食材一次購足，品質經過漁會嚴格把關，消費可安心食用，照顧全家人的營養所需，歡迎大家撿便宜，數量有限。

漁會表示，搶鮮購專案即日起開放預購，洽詢電話：03-9972808，或上蘇澳區漁會網路商城查詢，網址，另加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限，售完為止。